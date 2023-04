Congrès américain : Projet de loi pour écarter les personnes transgenres du sport féminin 

Citant plusieurs versets de la Bible, selon lesquels Dieu a «créé l’homme et la femme», l’élu de Floride a accusé la gauche d’avoir «perverti» les mœurs américaines en acceptant «d’effacer les frontières entre les genres». Le texte, qui a toutefois peu de chances de passer l’étape du Sénat, s’inscrit dans une bataille plus large contre les personnes transgenres aux États-Unis.

Enjeu électoral

«Discriminatoire et très blessant»

«Les enfants comme moi devraient pouvoir faire du sport avec leurs amis», avait plaidé la lycéenne de 16 ans. Une position partagée par le camp démocrate, estimant qu’il est discriminatoire et très blessant de priver les athlètes transgenres d’épreuves sportives, et de s’ingérer dans leur parcours médical.

Santé mentale

Plus de 56% des jeunes transgenres ont eu des idées suicidaires au cours de leur vie et 31% ont fait au moins une tentative de suicide, selon l’Académie américaine de pédiatrie. Ils sont également plus sujets à la dépression, à l’anxiété, aux troubles alimentaires, aux conduites à risque et aux mutilations que le reste des adolescents.