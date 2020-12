Suisse : Projet de restructuration du vote électronique

Le Conseil fédéral a présenté lundi un projet qui permettra aux cantons de mener des essais limités de vote électronique en utilisant des systèmes dotés de la vérifiabilité complète.

De nouvelles mesures doivent permettre de renforcer la confiance de la population envers ce canal de vote, a-t-il ajouté. La Confédération n’autorisera donc plus que les systèmes dotés de la vérifiabilité complète. Celle-ci permet de détecter les manipulations des suffrages électroniques.

La sécurité sera également renforcée par des exigences précises. Une amélioration continue sera assurée par des règles de transparence plus rigoureuse et la participation accrue d’experts indépendants. Le dialogue avec les milieux scientifiques sera plus soutenu.