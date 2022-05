Canton du Valais : Projet de soutien psychiatrique pour les jeunes: le bilan est «encourageant»

Mis en place en août dernier, le projet pilote de soutien psychiatrique pour les 14-24 ans a permis d’éviter l’hospitalisation d’environ deux tiers des patients évalués aux Urgences-Crises, estime le Centre hospitalier du Valais romand.

La pandémie de Covid-19 a eu un fort effet sur la santé mentale . Depuis l’automne 2020, on note une augmentation de la détresse psychique, essentiellement de nature anxio-dépressive, en particulier auprès des adolescents (14-17 ans) et des jeunes adultes (18-24 ans) en Valais, tout comme dans l’ensemble de la Suisse .

En août dernier, le Conseil d’État et l’Hôpital du Valais (HVS) avaient lancé un projet pilote de soutien psychiatrique pour cette frange de la population. Neuf mois plus tard, l’évaluation a démontré des «résultats encourageants».

Dans le Valais romand, le nombre de visites ambulatoires a augmenté, entre 2019 et 2021, de 25% chez les jeunes entre 14 et 24 ans. Dans le Haut-Valais, le nombre de consultations ambulatoires en pédopsychiatrie a augmenté, entre 2019 et 2021, de 32%, rapporte, lundi, le Canton dans un communiqué.

Afin d’éviter l’hospitalisation

Le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) estime que la mise en place de ce projet a permis d’éviter l’hospitalisation d’environ deux tiers des patients évalués au sein du dispositif Urgence-Crise. Compte tenu de ce bilan, le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC) a décidé de renforcer ce dispositif et de le financer jusqu’à fin août 2023, avec une augmentation du nombre de postes dans les deux centres hospitaliers. Une nouvelle évaluation est attendue d’ici au deuxième trimestre 2023.

Des améliorations à venir

Une meilleure coordination de la prise en charge, notamment avec le Centre pour le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent (CDTEA), ainsi que les pédopsychiatres et pédiatres privés, doit toutefois être mise en place. Des réflexions doivent aussi être menées sur l’accessibilité de la garde médicale et le développement de l’hôpital de jour.