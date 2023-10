Pakistan: Expulser les migrants afghans, inacceptable pour Kaboul

Des relations tendues

Selon les derniers chiffres de l’ONU, le Pakistan compte aussi environ 1,3 million de réfugiés afghans dûment enregistrés, et 880’000 disposant du droit de rester dans le pays. Des millions d’Afghans ont afflué au Pakistan au cours de décennies de guerre dont, selon des estimations, 600’000 depuis que les talibans ont repris le pouvoir et imposé leur vision austère de l’islam.

Les talibans ont tenté de convaincre les partants de revenir, malgré la crise économique et humanitaire provoquée notamment par l’assèchement de l’aide internationale et l’imposition de sanctions. Les organisations de défense des droits humains ont aussi fait état de règlements de comptes et de disparitions forcées, ces deux dernières années, en Afghanistan.