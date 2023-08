Projet epfl: Le Jésus des temps modernes: il change l’eau en antiseptique

Il ne transforme pas encore l’eau en vin, mais l’eau en antiseptique et cela en moins d’une minute: c’est le résultat du projet de master au Swiss Plasma Center de Constant Panisset, étudiant en physique à l’EPFL. Pour une centaine de francs de composants, le jeune concepteur a fabriqué un dispositif portable, robuste et fonctionnel en environnement de microgravité. Car oui, le passionné du cosmique et membre de l’EPFL Rocket Team prévoit d’installer son système à bord de la fusée Nordend, fabriquée par des étudiants ingénieurs, dont le lancement est prévu en octobre prochain: «L’eau activée par plasma pourrait prévenir la propagation de maladies dans de futurs véhicules spatiaux», explique-t-il.