PROJET FédéRAL: Albert Rösti accepte la possible extermination du loup

Le projet d’ordonnance sur la chasse prévoit d’autoriser le tir de 70% de tous les loups . Berne projette ainsi de diviser la Suisse en cinq régions et de fixer une valeur seuil par région. Au total, elle autoriserait douze meutes pour l’ensemble de la Suisse, alors que notre pays en compte actuellement 31 . Dès que la valeur seuil serait atteinte dans une région, tous les loups «en surnombre» pourraient y être éliminés.

Crainte d’extinction du loup

Après avoir été dénoncé par les associations de protection de la nature, la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage (CFP) estime dans une prise de position que «la réglementation proposée va nettement trop loin dans la régulation du loup et ne tient compte que du côté de l’agriculture». La CFP, pourtant pas connue comme très favorable au loup, craint ainsi leur disparition: «Les mécanismes de régulation fixés ici sont trop étendus et ne garantissent pas la présence du loup en Suisse», écrit-elle.