Tribunal fédéral : Projet «Fin de vie»: un fonds doit ouvrir ses dossiers

Le recours d’une association qui demandait un accès aux dossiers du Fonds national suisse de la recherche scientifique relatif à son projet «Fin de vie» a été partiellement admis par le Tribunal fédéral.

Les documents relatifs au choix et à la composition des comités de direction sont régis par la loi sur la transparence et doivent donc être communiqués aux parties qui en font la demande, estiment les juges de Mon Repos.

Selon le FNS, le PNR 67 «Fin de vie» a été lancé afin d’étudier la dernière phase de la vie chez des personnes de tout âge auxquelles il ne reste, selon toute probabilité, que peu de temps à vivre. Les connaissances acquises sont destinées aux décideurs dans le système de santé et aux professionnels concernés. Le PNR 67 s’est achevé en février 2019.

Les comités de direction décident également des esquisses de projet, sans intervention d’autres experts ou du Conseil de la recherche. Par leurs fonctions, ils jouent un rôle central dans les PNR, soulignent les juges de Mon Repos. À ce titre, les documents relatifs au choix et à la composition des comités sont régis par la loi sur la transparence et doivent donc être communiqués aux parties qui en font la demande.

Recours d’une association

En 2018, la recourante a demandé au FNS de lui communiquer tous les documents relatifs au choix et à la composition du comité de direction (demande 1), ceux relatifs aux propositions écartées (demande 2) et aux propositions retenues (demande 3) et enfin les noms des experts intervenant sur les projets acceptés (demande 4).