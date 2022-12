Vaud: Projet informatique à dix millions validé malgré tout

C’est un chantier mastodontesque qui a été accepté mercredi au Grand Conseil vaudois. Ce projet informatique devisé à plus de 10 millions de francs, ayant agité les députés et la presse ces dernières semaines, prévoit le remplacement de la plateforme de gestion des permis de construire par un logiciel à créer de toutes pièces.

Au terme d’un bref débat, il a aisément passé la rampe avec 98 oui et seulement 16 non, malgré les appels du groupe Ensemble à Gauche à reporter le vote. Ce dernier demandait le temps de prendre connaissance des éléments apportés par les médias ainsi que par les courriers envoyés aux élus par un citoyen interpellé par plusieurs points, notamment ce qu’il juge être une débauche de moyens et des problèmes de gouvernance.