Projet Pegasus: le Canard et Mediapart déposent plainte

Espionnage : Projet Pegasus: Mediapart et le Canard Enchaîné portent plainte

Les réactions fusent après la publication d’une enquête montrant que des journalistes français ont été espionnés par un logiciel israélien.

Le site d’information français «Mediapart» et l’hebdomadaire satirique «Le Canard Enchaîné» ont annoncé lundi qu’ils allaient déposer des plaintes à Paris, après des informations indiquant que les téléphones de certains de leurs journalistes ont été espionnés par un service marocain, à l’aide du logiciel israélien Pegasus. «Les numéros des téléphones portables de Lénaïg Bredoux et d’Edwy Plenel (cofondateur du site) figurent parmi les dix mille que les services secrets du Maroc ont ciblé en utilisant le logiciel espion fourni par la société israélienne NSO», a confirmé «Mediapart» dans un article publié lundi, après la publication de ces révélations dans plusieurs médias (dont «Le Monde», le «Guardian» et le «Washington Post»).