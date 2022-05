Genève: Projet pour ôter une voie aux autos sur un pont central

Le tram prévu au centre

Contacté, le Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité (DACM) de la Ville de Genève précise que «des études de faisabilité ont débuté en 2021 en partenariat avec le Canton», qui les a financées. Elles ont permis de fixer des orientations. Ainsi, elles semblent exclure un élargissement, mais prévoient une «réorganisation des circulations»: les voies de tram seraient déplacées au centre du pont. Par ailleurs, «une réduction du nombre de voies affectées au trafic individuel motorisé en cohérence avec les objectifs de la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée (LMCE)» est prévue (lire encadré).

En phase avec Cornavin?

Le réaménagement du pont de la Coulouvrenière, et plus largement de l’axe place du Cirque–Terreaux-du-Temple, dont l’avant-projet est prévu entre l’automne 2022 et l’été 2023, se fera vraisemblablement en parallèle de celui du pôle autour de la gare Cornavin. Ce dernier, qui doit démarrer dès 2024, prévoit notamment de déplacer des lignes de tram et de revoir en profondeur le trafic motorisé autour de la gare.