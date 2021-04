La pratique est dénoncée depuis des années au niveau européen, et le Mouvement citoyen genevois veut y mettre fin. Le parti a déposé au Grand Conseil un projet de loi qui entend interdire aux juges et aux procureurs de rétrocéder une partie de leurs revenus à leur formation politique, révèle la RTS . Selon le MCG, cette pratique est une atteinte à l'indépendance de la justice.

Ce n’est pas l’avis de deux plus grands partis représentés au parlement. Le PLR et le parti socialiste parlent de montants symboliques reversés par les juges et les procureurs à leur famille politique. Pas de quoi donc porter atteinte à leur indépendance, estiment les présidents des deux formations.