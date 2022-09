Vaud : Projets de décharges: l’Etat dit oui, Daillens dit non

Le Canton a levé toutes les oppositions à deux projets de décharges prévus respectivement à Grandson et dans les communes de Daillens et Oulens-sous-Echallens.

Le canton de Vaud a levé les 1434 oppositions contre les projets de la décharge des «Echatelards» à Grandson, et «La Vernette», à cheval entre Daillens et Oulens-sous-Echallens. L’Etat a ainsi approuvé les plans d’affectation valant permis de construire. Les deux décharges sont prévues pour recevoir des matériaux dits de type D (issus des usines d’incinération) et E (terres polluées). N’ayant pas actuellement de site approprié pour les déchets de type E, Vaud les envoie pour traitement dans les cantons de Fribourg et Berne.