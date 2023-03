Genève: Projets de loi pour blinder la lutte contre les discriminations

Interdire les discriminations: le principe est établi dans la Constitution et les textes de loi. Mais quelle forme de discrimination, contre qui et dans quel cadre précisément? C’est là que la législation pêche aujourd’hui; elle peut être vague, parfois incomplète, voire inadaptée. Issus de tous les partis représentés au Grand Conseil, les membres de la commission des droits de l’Homme ont adopté à l’unanimité un projet de loi générale sur l’égalité et la lutte contre les discriminations. Egalement dévoilé vendredi, un autre texte lié au genre a été accepté à la majorité de la commission. Le parlement genevois doit encore se prononcer.