Genève – Projets Pro Velo bloques: «Les autorites doivent se reveiller!»

Pro Vélo a poussé un coup de gueule, mardi, contre la Ville de Genève et le Canton, coupables aux yeux de l’association de manquer de volonté politique en matière d’aménagements cyclables. En pleine réunion planétaire Cop26 , alors que le plan climat cantonal ambitionne de réduire de 40% le trafic motorisé individuel à l’horizon 2030, «plusieurs projets d’envergure sont au point mort. Les autorités doivent se réveiller et concrétiser les engagements pris», a réclamé Olivier Gurtner, président de Pro Vélo Genève. Trois dossiers sont sous le feu des critiques.

Si le pont du Mont-Blanc a été récemment réaménagé, le cheminement pour deux roues suscite une avalanche de critiques: il faut traverser sept fois la route pour aller de la rive droite à la rive gauche. Et surtout, il n’y a toujours pas de passerelle pour piétons, qui permettrait de libérer de l’espace pour les cycles sur le pont. Une passerelle pourtant déjà prévue dans le projet d’agglomération… en 2007. Les futures voies vertes – celle entre les Eaux-Vives et Carouge, ainsi qu’entre les Vernets et la Bâtie – se font attendre. «Ces tronçons doivent être terminés en 2025, sous peine de ne pas bénéficier d’un financement fédéral», a rappelé Louise Trottet, membre du comité de Pro Vélo. L’association a réclamé, sur ces tracés, des voies séparées entre petite reine et piétons. Enfin, les futurs aménagements autour de la gare Cornavin font grincer des dents: le projet validé par le Conseil d’Etat n’intègrerait pas les modifications en faveur des cyclistes et des piétons demandées par l’association et validées par le Conseil municipal de la Ville.