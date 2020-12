Suisse : Prolongation de l’indemnité en cas de RHT

Le droit à l’indemnité en cas de RHT sera par ailleurs étendu aux personnes en travail à durée déterminée et aux apprentis.

Deux dispositions de l’ordonnance sur l’assurance chômage (OACI) restent également valables: les heures en plus accumulées en dehors de la phase de RHT ne doivent toujours pas être déduites. Et le revenu tiré d’une occupation provisoire continue à ne pas être pris en compte dans le calcul de l’indemnité en cas de RHT, précise le Département de l’économie dans un communiqué.

Les mesures prisent par la Confédération et les cantons face à l’augmentation des cas exponentielle en automne ont eu un impact sur l’économie et le marché du travail. Cala a mené à une augmentation du nombre d’entreprises en RHT. La situation pourrait encore empirer et le Conseil fédéral souhaite par le maintien de la procédure sommaire décharger aussi bien les caisses de chômage que les entreprises.