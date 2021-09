Concours : Prolonge l’été en gagnant un voyage de rêve au Qatar

20 minutes te fait gagner un vol gratuit pour Doha et 4 nuits à l'hôtel 5* The Ritz-Carlton pour toi et un accompagnant.

Visite le musée d'art islamique et plonge dans l'histoire des Mille et Une Nuits. Source : Qatar tourisme

Aimerais-tu te baigner à nouveau dans la mer et laisser tes pensées vagabonder au loin, mettre à nouveau tes pieds dans le sable et laisser vraiment ton âme flâner, découvrir la culture du Moyen-Orient sur place et t’immerger dans les 1001 Nuits ? La capitale de l'émirat désertique du Qatar enchante par son mélange de tradition et de modernité, où des millénaires d'histoire rencontrent des gratte-ciel futuristes, où tu peux visiter des musées de classe mondiale, faire du kayak dans des forêts de mangroves et vivre des safaris passionnants dans le désert et des centres commerciaux modernes en bord de mer.

30° au Qatar en octobre - Prolonge l’été avec nous

Culture, divertissement et vacances balnéaire à quelques minutes de marche

À seulement six heures de vol de Zurich, les quartiers de Doha ont tout d'une ville arabe animée : Souq Waqif, construit sur le site du marché séculaire de Doha, sur les rives du quartier de Musheireb, est entouré de la spectaculaire ligne d'horizon moderniste de Doha. Les rues sinueuses de ce quartier animé offrent un spectacle de vie de rue traditionnelle et de nombreux restaurants locaux. Le Katara Cultural Village est un point fort diversifié : le centre culturel rassemble des galeries d'art, des ateliers, des théâtres et des salles de spectacle, ainsi que des restaurants exceptionnels.

La plage attenante, qui s'étend sur toute la baie et propose des sports nautiques tels que le parachute ascensionnel, le ski nautique et le jet ski, permet de se détendre.

Faites le plein de dattes fraîches ou de pâtisseries salées au marché local Souq Waqif. Source : Qatar tourisme

Nuitée dans un hôtel exclusif sur la plage.

À l'hôtel 5* The Ritz-Carlton, situé sur la côte du Qatar, tu pourras te détendre dans le luxe, savourer la cuisine exceptionnelle des restaurants et salons distingués et te laisser tenter par des soins d'inspiration régionale au spa. Qu'est-ce que tu attends ?

Avec sa plage et sa piscine privées, le Ritz-Carlton offre une pure détente. Source : Qatar tourisme

Deviens un membre de 20 minutes maintenant, dis-nous pourquoi nous devrions t’envoyer à Doha et, avec un peu de chance, tu partiras bientôt avec ton accompagnant direction le Qatar.