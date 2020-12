Le nouvel horaire des CFF entrera en vigueur le 13 décembre. On compte une série d’améliorations en Suisse romande. Et grâce au tunnel de base du Ceneri, la Suisse italienne se rapproche.

Trafic ferroviaire : Prolongement du RER Vaud et liaison plus rapide avec le Tessin

Parmi les améliorations dans le canton de Vaud, on compte notamment le prolongement du RER Vaud jusqu’à Aigle. Keystone

Un nouvel horaire CFF entrera en fonction le 13 décembre. Parmi les améliorations dans le canton de Vaud, on compte le prolongement du RER Vaud jusqu’à Aigle. Celui-ci offrira des connexions toutes les demi-heures en direction de Lausanne, en plus des trains IR et RE déjà en circulation. Les dessertes des gares de Villette, Rivaz, St-Saphorin et Bossière seront par contre modifiées. La ligne S22 reprendra les liaisons d’heures de pointe entre Vallorbe et Lausanne. Le Canton mettra par ailleurs le renforcement de l’offre des bus régionaux sur un certain nombre de lignes. Dans les Alpes vaudoises, au départ de Château-d’Oex, les stations seront également mieux desservies par les bus, à la faveur de la restructuration de la trame horaire du MOB.

Toujours en Suisse romande, des trains supplémentaires seront disponibles entre Fribourg–Yverdon-les-Bains et Neuchâtel–Bienne et ceux-ci circuleront aussi le week-end. Du côté de la ligne S30 du RER Fribourg, la cadence à la demi-heure sera prolongée en soirée jusqu’à la fin du service ainsi tous les week-ends entre Fribourg et Yverdon-les-Bains. Et un train régional supplémentaire effectuera une liaison aller et retour entre Neuchâtel et Bienne, tôt le matin. L’offre de loisirs du Verbier Express, qui permet de se rendre à Verbier depuis l’Arc lémanique, sera quant à elle reconduite du 19 décembre 2020 au 5 avril 2021 les samedis, dimanches et jours fériés.

Plus proche du Tessin

L’ouverture du tunnel de base du Ceneri permettra également de rapprocher la Suisse romande du Tessin. Le trajet Lausanne–Lugano durera près de 20 minutes de moins qu’aujourd’hui. Et on gagnera également près d’une demi-heure sur le parcours Neuchâtel–Lugano.

En matière de confort, on pourra compter jusqu’à 360 places assises supplémentaires par convoi, notamment dans la majorité des trains entre Genève-Aéroport et Saint-Gall, via Lausanne, Fribourg et Berne. En parallèle, la ligne du Simplon accueillera jusqu’à douze trains par jour, contre six actuellement. Parmi eux, davantage de matériel à deux étages.

Et les lignes Express

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, dès le mois d’avril 2021, l’entier de l’offre Léman Express sera réintroduite. Six trains par heure desserviront à nouveau Genève et Annemasse, et ceci toutes les 15 minutes. Les trains RegioExpress des CFF (Annemasse – Lausanne – Vevey – Saint-Maurice) reprendront alors leurs relations rapides toutes les 30 minutes. L’offre nocturne entre Coppet et Annemasse avec un train chaque heure, les nuits de vendredi et samedi, sera également réintroduite au printemps. En revanche, les deux trains qui font halte à Coppet s’arrêteront désormais à Versoix.

Plusieurs interruptions de trafic sont prévues en 2021, notamment entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds entre le 1er mars au 31 octobre, ainsi que sur d’autres lignes de Suisse romande. Les CFF expliquent être en train mettre au point les derniers détails de ces différentes interruptions.

Nouveaux tarifs pour les jeunes Tous les jeunes âgés de 25 ans bénéficieront désormais d’une nouvelle réduction de 500 francs sur l’AG. Et à compter du changement d’horaire, les enfants voyageront pour un maximum de 19 francs par jour jusqu’à leur 16e anniversaire. Les CFF annoncent également le lancement de la nouvelle application «CFF Inclusive» qui permettra de faciliter le quotidien des personnes malvoyantes.