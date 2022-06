Conso : Prolonger la vie des produits: la Suisse pourrait mieux faire

L’économie circulaire a de la peine à s’imposer dans le commerce de détail. Certains font des efforts, d’autres pas.

«Il reste encore beaucoup à faire», constate Greenpeace qui a publié mercredi une enquête sur l’économie circulaire (lire encadré) dans le commerce de détail en Suisse. L’ONG défenseuse de l’environnement a interrogé les douze plus grands détaillants du pays en termes de chiffre d’affaires sur leurs pratiques, y compris le commerce en ligne et les grands magasins. Le questionnaire concernait uniquement les produits non alimentaires.

Coop, suivi par Brack.ch et Digitec Galaxus, présentent quelques exemples d’offres de réparation et d’économie circulaire. «Par rapport à l’objectif, leurs efforts ne sont toutefois pas encore très avancés et il y a parfois beaucoup de retard à rattraper.» Landi, Richemont et Zalando n’en sont qu’à leurs débuts et Manor, en queue de peloton, n’a jusqu’à présent fait aucun effort en faveur d’une économie circulaire selon les critères de Greenpeace. Amazon, Globus, Ikea et Otto’s n’ont pas répondu aux questions.