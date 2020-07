il y a 6min

Gals (BE)

Promenade quasi fatale à cause d’un antilimaces vicieux

Trois chiens ont frôlé la mort près d’un champ traité contre les mollusques: le produit utilisé serait également au goût des animaux domestiques.

de Francesco Brienza

La sortie de samedi dernier a failli être la dernière pour Mara et Mokka, femelles bull terrier et braque de Weimar âgées de 4 ans. Charlotte, leur propriétaire, avait choisi un spot fréquenté chaque jour par des dizaines de promeneurs, laisse en main, près du canal de la Thielle, à Gals (BE). Mal lui en a pris. «Un amas de granulés bleus était laissé à l’abandon à moins de 2 mètres du chemin», se souvient-elle. Il s’agissait d’un antilimaces au métaldéhyde. Un composant légal, redoutable contre les mollusques qui anéantissent les cultures, mais qui joue aussi parfois des tours aux animaux domestiques.

Mara et Mokka ont été admises aux urgences vétérinaires dans un état grave, avec des tremblements et une perte de la vision. Un troisième chien a été soigné dans la capitale, confirme la police cantonale bernoise, qui a mené des clarifications avant de fermer le dossier, faute d’infraction pénale. Si les bêtes s’en sont sorties sans séquelles, d’autres n’ont pas eu cette chance. «Selon la dose ingérée, l’animal peut faire un choc circulatoire et mourir dans les 24 heures, explique Marie Müller, vétérinaire spécialisée dans la médecine des petits animaux. Heureusement, ces cas sont rares. Le plus souvent, les craintes d’intoxication sont infondées.»

Mokka (debout) et Mara, 4 ans, ont beaucoup souffert, mais s’en tirent finalement sans séquelles. DR