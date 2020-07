il y a 26min

SUIVEZ-NOUS EN BALADE

Promenade rafraîchissante le long de la Versoix

Chaque semaine, «20 minutes» vous emmène en vadrouille à travers la Suisse romande. Dans cet épisode, on remonte le cours de la Versoix jusqu’en France voisine.

de Maria Pineiro

Cette semaine, on part prendre le frais non loin de Genève, entre la ville de Versoix et le village français de Sauverny. Notre balade nous emmène tout au long de la rivière Versoix, sur une distance de quelque 8 km pour un peu plus de 100 m de dénivelé. La Versoix a pour particularité de marquer la frontière entre la Suisse et la France. Le cours d’eau naît dans le Jura voisin, pas très loin donc. Il s’écoule dans l’Ain (F) sous le nom de Divonne avant de devenir la Versoix sur territoire helvétique et de se jeter dans le lac Léman dans la ville éponyme.

Le point de départ de la promenade est facilement accessible en transports publics puis qu’il s’agit de la gare de la ville lacustre, dernière bourgade genevoise avant le canton de Vaud. De là, on suit les panneaux jaunes de randonnée pour s’engouffrer dans la zone villa, puis longer un mignon petit canal qu’il faudra malheureusement quitter un bref instant pour passer sous le pont de l’autoroute.

On arrive ensuite au Moulin de Richelieu où l’on peut faire une pause en admirant la microcentrale hydraulique. La suite du parcours passe par Bossy et la route du Pont-de-Bossy. Là, on quitte le chemin officiel pour préférer longer les méandres de la rivière sous les arbres. C’est l’endroit idéal pour les chaudes journées d’été, l’eau apporte une fraîcheur bienvenue. Les plus courageux se baigneront. Si vous avez le temps, vous pouvez faire un crochet par la réserve naturelle de Combes Chapuis.