Vallée de Joux (VD): Promeneur trop téméraire sauvé du lac gelé par les pompiers

En dépit des drapeaux rouges et des panneaux indiquant que le lac de Joux gelé était interdit aux promeneurs, un homme s’y est aventuré vendredi vers 13h50. Ce qui devait arriver arriva: la glace a cédé sous ses pieds et il s’est retrouvé piégé à une cinquantaine de mètres de la rive.

Sur les réseaux sociaux, s’ils sont nombreux à critiquer l’imprudence du promeneur, les habitants de la Vallée de Joux n’ont pas été avares en compliments à l’égard des secours. «Reconnaissance envers ces personnes qui risquent leurs vies pour sauver des individus qui mettent la leur en danger en pleine conscience! On ne le répétera jamais assez, si vous n’avez pas de jugeote, vous avez des yeux, drapeau rouge = on reste sur la terre ferme!» a commenté une internaute. «Il ne va pas y retourner de sitôt et c'est un sacré gros Merci qu’il peut dire aux sauveteurs», «Bravo aux secouristes pour leur efficacité et rapidité», ont réagi deux autres personnes.