Promenons-nous sur le littoral britannique

Londres a quelque chose de magique. Avec près de neuf millions d'habitants venus des quatre coins du globe, elle est une merveilleuse leçon de vivre-ensemble sans distinction de sexe, de culture ou de religion. Mais la Grande-Bretagne a bien plus à offrir que sa métropole! Ses 4500 kilomètres de côtes peuvent notamment être parcourus presque en continu. Dans le Sussex, à une heure et demie de route au sud de Londres, le climat est doux, les collines verdoyantes et les falaises majestueuses. Par temps clair, on aperçoit même les côtes françaises. L’idéal pour prendre un bol d’air frais au beau milieu d’une profusion de comédies musicales, de musées et de restos chics.

Jour 1: Seven Sisters

Le crépuscule sur Eastbourne. Getty Images

On prend le train pour Seaford et on continue à pied pendant environ six heures jusqu’à Eastbourne le long des Seven Sisters, falaises que l’on aperçoit dans les films de Harry Potter ou de Robin des Bois. On profite du faste du Grand Hotel Eastbourne pour passer la nuit.

Le phare de Beachy Head, à l’est des Seven Sisters. Wikimedia

Jour 2: Saxon Shore Way

The Mermaid Inn, une auberge à Rye. Wikimedia

On prend le bus jusqu'à Hastings et on suit le Saxon Shore Way pendant cinq heures jusqu'à Rye. Là, on prend une chambre à l'ancienne auberge de contrebandiers Mermaid Inn, qui accueille d’illustres hôtes depuis plusieurs siècles.

Jour 3: retour à Londres