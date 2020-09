Agriculture : Prométerre souffle ses 100 bougies

Il y a 100 ans naissait la Chambre vaudoise d’agriculture, devenue Prométerre en 1995. A l’occasion de cet anniversaire, l’association veut rapprocher ville et campagne.

Il y a 100 ans naissait la Chambre vaudoise d’agriculture, devenue Prométerre en 1995. Cette Association des métiers de la terre, dont sont membre 99% des agriculteurs, vignerons, maraîchers et arboriculteurs vaudois, a saisi cet anniversaire pour proposer aux citadins de se familiariser avec le travail de la terre.

La population est devenue plus soucieuse du contenu de son assiette mais, paradoxalement, elle s’est éloignée des champs, a relevé mardi devant la presse Claude Baehler, président de Prométerre. «Un fossé s’est créé entre villes et campagnes. Pour le combler la communication est cruciale», a renchéri Luc Thomas, directeur.

Colza et céréales

Colza, légumes d’hiver, couverts végétaux et bientôt céréales: onze petites parcelles ont été ensemencées le long de la coulée verte, la promenade qui recouvre le métro m2 près d’Ouchy. A un jet de pierre du siège de l’association, le quartier Jordils va devenir durant un an le centre d’une série d’ateliers et de rendez-vous divers.