Californie : Promis, Chris Evans n’a pas été photoshoppé

L’étrange pose de l’acteur sur des clichés pris au Disney California Adventure Park a fait se soulever quelques sourcils, mais tout était vrai, a juré l’Américain.

Richard Harbaugh/Disney Resorts via Getty Images

Le 22 juin 2022, le film «Buzz l’éclair» sortira au cinéma en Suisse romande . Dans la version originale, que les Américains découvriront le 17 juin, c’est Chris Evans qui prête sa voix au célèbre ranger de l’espace. Pour fêter l’arrivée du long métrage dans les salles, l’acteur s’est rendu au Disney California Adventure Park et s’est fait prendre en photo avec plusieurs personnages Pixar.

Seulement, sur les deux clichés publiés sur les réseaux sociaux, l’Américain semble avoir été incrusté tant sa pose semble artificielle. Debout, droit comme un «i» et les mains dans les poches, l’attitude de Chris est tout, sauf naturelle. Même l’acteur a trouvé que cela ne paraissait pas authentique et s’est justifié sur Twitter.

«Je vous promets que je n’ai pas été photoshoppé là-dessus! J’ai juste une pose très disciplinée (et je ne sais pas quoi faire de mes mains)», a écrit celui qui avait montré son pénis par erreur sur Instagram .

Et en effet, Chris Evans est un habitué des mains dans les poches quand on le prend en photo, comme on peut le voir dans le diaporama ci-dessous.