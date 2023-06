Football: Promu en Super League, Yverdon reste sans domicile

Au commencement, la donne ne pouvait être plus simple. Promu sportivement en Super League il y a dix jours, Yverdon Sport jouerait ses premiers matches «à domicile» dans l’élite à Sion. Le FC Sion était d’accord, la Ville aussi, pareil pour la Swiss Football League, qui avait accordé à YS sa licence sur cette base. En attendant la mise aux normes du stade municipal yverdonnois (une question de projecteurs et de sécurité avec des travaux terminés fin septembre), il y avait là une solution.

Et il est apparu que le Canton du Valais n’accepterait jamais la venue d’Yverdon à Tourbillon, en considérant que les forces de l’ordre n’avaient pas à gérer deux fois plus de matches de première division sur ses terres. Il est apparu aussi que le FC Sion pourrait tirer avantage des malheurs nord-vaudois. Empêtrés dans un barrage pour sauver leur place en Super League (samedi et mardi contre Stade Lausanne Ouchy), les Valaisans sont bien conscients que si la Ligue venait à retirer sa licence aux Vaudois, eux seraient au pire maintenus sur tapis vert.