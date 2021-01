Foyer d’un club de foot qui sait faire vibrer ses fans, centre horloger notoire, abritant une université et une vie culturelle riche et vivante , la ville au lac éponyme a un certain nombre de raisons de faire la fierté de ses habitants. «Le lac, et les montagnes», voilà la réponse qui sort en premier chez la plupart des gens. Et puis, «son côté village, où les gens se connaissent», et même une particularité neuchâteloise à être «très convivial, chaleureux, sans prise de tête».