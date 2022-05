Politique étrangère : Propos de Biden: faux pas diplomatiques ou double jeu?

Défense militaire de Taïwan, changement de régime en Russie: le président américain désarçonne avec des déclarations à l’emporte-pièce.

«Pour l’amour de Dieu»

Pour ce qui concerne Taïwan, Joe Biden «a dit ce qu’il pense, aucun doute là-dessus. (…) Mais c’est une gaffe dans le sens où il donne une mauvaise lecture de la position américaine», affirme Bonnie Glaser, grande spécialiste de l’Asie au centre de réflexion German Marshall Fund of the United States. La politique étrangère «est plus efficace si elle est claire et compréhensible pour nos amis, nos alliés et nos ennemis.», souligne-t-elle.