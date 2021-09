Football - Propos racistes: le président du FC Wil démissionne de la SFL

Collet calme le jeu

Si les faits remontent à plus de quatre mois, l’affaire a effectivement été révélée par le site nau.ch vendredi. Blick.ch ajoute que le club a admis les faits. «Malheureusement, notre président n’a pas respecté nos principes éthiques lors d’un match à Neuchâtel, a reconnu l’équipe de Suisse orientale. Dans le feu de l’action et les émotions de la rencontre, il a laissé échapper un intolérable message discriminatoire.» En clair, Maurice Weber aurait, depuis son siège de tribune, traité les joueurs noirs de Xamax de «nègres».

Président de NE Xamax et vice-président de la SFL (donc siégeant avec Maurice Weber au comité!), Jean-François Collet n’a pas voulu mettre de l’huile sur le feu. «Maurice Weber n’est pas quelqu’un de raciste, ni un hooligan, a-t-il déclaré à Blick. Attention, je ne dis pas que c’est anecdotique, mais il a perdu le contrôle de soi. C’est malheureux, mais à Xamax, on veut lui pardonner. Ces mots ne sont pas acceptables. Mais, en tant que président, je n’ai pas envie de massacrer un collègue.»

La SFL a profité de ce cas pour souligner que sa ligne de conduite était «claire»: «Le racisme et la discrimination sont totalement inacceptables, sous quelque forme et à quelque endroit que ce soit dans la société, a-t-elle rappelé. La SFL continuera à travailler avec les clubs, les joueurs, les officiels, les fans et les partenaires sur cette question fondamentale afin de non seulement condamner les comportements discriminatoires, mais aussi de travailler ensemble pour les prévenir.»