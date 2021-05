Zoe Wees : Propos sincères et touchants dans son premier EP

La jeune chanteuse Zoe Wees a publié le très attendu disque «Golden Wings», le 21 mai 2021.

L’Allemande Zoe Wees a dévoilé son premier EP, «Golden Wings». Ce disque contient les tubes «Control» et «Girls Like Us», qui ont cumulé près d’un demi-milliard de streams, et trois inédits dont l’émouvant «Hold Me Like You Used To». La chanteuse de 19 ans a confié à propos de ce single: «C’est une chanson sur la perte d’une personne que vous aimez, dont vous vous sentiez très proche. Elle est dédiée à mon arrière-grand-mère: une femme tellement forte et drôle. Je peux encore sentir son énergie, je sais qu’elle est toujours là.»