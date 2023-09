Paris retire sa plus haute distinction au président Mahmoud Abbas

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a retiré au président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, la médaille Grand Vermeil, la plus haute distinction de la capitale française, pour avoir «justifié l’extermination des Juifs d’Europe», a indiqué vendredi la mairie à l’AFP.

«Les propos que vous avez tenus sont contraires à nos valeurs universelles et à la vérité historique de la Shoah, vous ne pouvez donc plus vous prévaloir de cette distinction», a annoncé la maire de Paris, Anne Hidalgo, dans une lettre au président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, adressée jeudi en lui retirant la médaille Grand Vermeil. Il s’agit de la plus haute distinction de la capitale française. La lettre avait été publiée jeudi dans la soirée sur X (anciennement Twitter) par Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).