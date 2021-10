Transphobie: Netflix soutient Dave Chappelle

États-Unis : Propos transphobes: Netflix soutient Dave Chappelle

La plateforme ne supprimera pas le spectacle de l’humoriste de son offre, malgré des accusations de transphobie.

Ce n’est pas la première fois que le comique de 48 ans, récompensé plusieurs fois aux Emmy et Grammy Awards et connu pour ses sketches sur le racisme, est critiqué pour des propos considérés homophobes ou transphobes. Il est cette fois au centre d’une polémique suite à des blagues sur le genre dans son show «The Closer», sorti le 5 octobre 2021.

Mais dans un mémo adressé aux salariés, Ted Sarandos, codirecteur exécutif du groupe, a déclaré que le travail de Dave Chappelle ne s’apparentait pas à de la «haine» et que la société ne retirerait pas le programme, indique «Variety», qui a pu consulter le document. «Nous n’autorisons pas sur Netflix les programmes conçus pour inciter à la haine ou à la violence, et nous ne pensons pas que «The Closer» franchisse cette limite», a affirmé Ted Sarandos, ajoutant que Dave Chappelle était l’un des artistes les plus populaires du moment. Il a cependant admis qu’il était parfois difficile de faire la distinction entre le commentaire et l’insulte, «surtout avec le stand-up qui existe pour repousser les limites».