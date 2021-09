Genève - Propriétaires tancés pour des poubelles qui débordent

Des containers qui débordent, des sacs éventrés qui jonchent le sol, pour le plus grand bonheur des corbeaux, et des cartons pêle-mêle. Voilà ce qu’ont subi régulièrement les habitants de deux immeubles des Acacias, aux dires de l’une d’entre eux. «C’est comme ça depuis que je suis arrivée il y a quelques mois, témoigne Tania*. C’est horrible à tel point, que je cherche un nouvel appartement.»

Intervention de la Ville

Horrifiée, la locataire a alerté sa régie et la voirie, «mais il ne s’est rien passé pendant des semaines». Jeudi dernier, enfin, la parcelle qui accueille les containers devant l’immeuble avait retrouvé un aspect ordonné. Et pour cause, «l’Unité de contrôle de la voirie, prévenue de la situation, a demandé aux propriétaires de bien vouloir régler le problème, comme ils sont tenus de le faire en application du règlement municipal, explique Cédric Waelti, porte-parole du Département de la sécurité et des sports. Ils doivent notamment mettre à disposition des containers en suffisance et éviter le mélange papier-ordures».