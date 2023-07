Justice: Prostituée abusée: l’élu UDC schwytzois condamné à 8 mois avec sursis

Le député schwytzois Bernhard Diethelm était accusé d’avoir étranglé une prostituée le 21 juin 2021 à Zurich-Oerlikon et d’avoir tenté de la violer. Lundi, lors du procès qui s’est tenu devant le Tribunal de district de Zurich, l’UDC de 40 ans a nié ces accusations. «J’ai dit que je payais 1500 francs pour deux ou trois heures de jeux sadomasochistes», a-t-il déclaré. Cette Allemande de 26 ans aurait alors été furieuse que ce ne soit pas 4200 francs, comme convenu au préalable. «Elle est devenue agressive parce qu’elle voulait plus». Pour Bernhard Diethelm, cela faisait également partie du jeu de rôle. «J’ai réagi de manière excessive et je l’ai poussée, mais je n’ai jamais voulu la violer».

Manque de preuves

L’avocat du prévenu a en revanche demandé l’acquittement des accusations de tentative de viol, de mise en danger de la vie d’autrui et des autres délits. Il a également réclamé à ce que son client ne soit condamné qu’à une peine pécuniaire avec sursis pour pornographie interdite.

Finalement, le tribunal a acquitté le prévenu des accusations de tentative de viol, de contrainte et de mise en danger de la vie d’autrui, justifiant sa décision par manque de preuves. En revanche, il a reconnu le prévenu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et pornographie. L’élu de 40 ans a été condamné à une peine de huit mois de prison avec sursis et à une amende avec sursis. Bernhard Diethelm devra également payer une amende de 1000 francs. La victime a eu droit à un montant de 1000 francs pour réparation du tort moral.