Berne : Prostituée punie pour avoir volé l’iPhone d’un client qui ne voulait pas payer

La relation entre une prostituée et un client a fini entre les mains de la justice. En juin 2022, la travailleuse du sexe d’origine camerounaise s’était mise d’accord avec un client: la prestation promise coûterait 150 francs. Sauf qu’au moment de régler son dû, le client a soudainement décidé que non, il n’allait donner que 50 francs. La prostituée a alors tenté le tout pour le tout: elle s’est emparée de l’iPhone du client et l’a menacé de le revendre s’il ne lui donnait pas une somme de 500 francs.