Ci-dessus, notre capsule vidéo «On s’mate quoi?» sur «Sky Rojo»

Le contexte

Alex Pina, vous connaissez? C’est le type qui est derrière l’une des séries les plus regardées du monde: «La casa de papel». Les deux premières saisons mettant en scène les célèbres braqueurs en combinaison rouge et aux masques de Dali étaient géniales, la suite s’est avérée de plus en plus décevante. En attendant la cinquième saison, le scénariste a continué sa descente avec «White Lines», autre série Netflix qui tourne autour de la drogue, de la débauche et des clubs à Ibiza: intrigue outrancière, zéro charisme.

Le pitch

Après les braquages à Madrid et la drogue à Ibiza, bienvenue dans la prostitution à Tenerife. Coral, Wendy et Gina sont trois travailleuses du sexe qui prennent la fuite après une altercation brutale avec leur proxénète. Prostitution, sexe, drogue, coups de feu à tout va, atmosphère explosive et violente: voilà l’essentiel de «Sky Rojo», rythmé par les incontournables flash-back et la voix off fidèles au style Alex Pina.

Le truc à savoir

«Sky Rojo» signifie «skaï rouge»; une sorte de cuir artificiel. Ce titre fait référence au canapé dans lequel les prostituées passent leurs soirées à jouer les séductrices pour les clients.

L’avis

Sous son emballage pop, aguicheur et sulfureux, «Sky Rojo» questionne la place des femmes à travers les profils variés de ses trois héroïnes battantes. Les épisodes durent 25 minutes et il y a peu de temps morts dans cette course frénétique pour la survie, qui se regarde facilement et n’est pas sans rappeler «Thelma et Louise». Cependant, les personnages ne provoquent que peu d’empathie, contrairement au «Profesor» et ses acolytes en combinaison de «La casa de papel». Il manque le «truc spécial» qui fasse crocher sur «Sky Rojo», trop artificiel pour convaincre.

«Sky Rojo» D’Alex Pina et Esther Martínez Lobato. Avec Veronica Sanchez, Lali Esposito, Yany Prado. Sortie vendredi 19 mars 2021 sur Netflix. **