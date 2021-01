L’interdiction de la prostitution dans le canton de Fribourg du 4 novembre au 18 décembre à cause de la deuxième vague n’a pas douché les ardeurs de la clientèle du plus vieux métier du monde. «Beaucoup de clients ont essayé de braver l’interdiction pour profiter des services habituellement proposés. Travailleuses indépendantes et salons ont reçu de nombreux appels», indique le quotidien «La Liberté». «D’habitude, par souci de discrétion, le clients ne donnent que leur prénom, mais là j’avais toutes leurs coordonnées et leur profil Facebook. Ils me suppliaient de les accepter», a déclaré une prostituée au journal fribourgeois.