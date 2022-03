Olten (SO) : Prostitution post-Covid: les affaires peinent à reprendre

Même si les mesures anti-Covid ont été levées, des travailleuses du sexe peinent à retrouver leur clientèle et cette dernière négocie des prix à la baisse, constate-t-on outre-Sarine.

Le milieu de la prostitution a du mal à se remettre des mesures d’hygiène prises durant la pandémie de Covid-19. Le journal alémanique «Oltner Tagblatt» a contacté deux personnes proches des travailleuses du sexe dans le canton de Soleure pour faire le bilan de la levée des restrictions, il y a plus d’un mois et demi. Moins de demande, moins d’argent et des clients qui marchandent toujours davantage des prix à la baisse, tel est le constat dressé sur le terrain.

Conséquences: les prostituées n’ont plus pu louer de chambres et étaient contraintes de travailler directement dans la rue, illégalement, témoigne Monika Blaser, gérante du Flussbar, à Olten. La situation est devenue précaire pour les professionnelles et aussi plus dangereuse, s’inquiète pour sa part Melanie Muñoz, responsable de l’association Lysistrada, le service spécialisé pour le travail du sexe dans le canton.