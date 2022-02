Canton de Berne : Protecteur des animaux jugé pour maltraitance de poulets

Le président de «Tier im Fokus» se retrouve devant le juge après être entré dans des élevages de poules pour dénoncer les mauvais traitements. Il est accusé d’avoir «stressé et effrayé» les volailles. La justice l’a acquitté pour ce motif.

Tobias Sennhauser, président de l’organisation de défense des animaux «Tier im Fokus» s’est retrouvé mercredi devant le tribunal régional de Berthoud (BE). En janvier 2018, son organisation avait publié des images de cinq poulaillers d’engraissement dans les cantons de Vaud, Fribourg et Berne.

Violation de domicile et dommages à la propriété

Mais, cerise sur le gâteau, Tobias Sennhauser est lui-même accusé de cruauté envers les animaux pour avoir «stressé et effrayé» les poules par son intrusion non autorisée et en «faisant fi de la dignité animale» comme l’indique l’ordonnance pénale de mars 2021 contre laquelle il a fait recours et qui lui a valu cette audience devant le tribunal régional de Berthoud.