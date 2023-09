Enfants: Berne veut un registre central des violences

Actuellement en Suisse, la protection des enfants et adolescents contre les violences physiques, psychiques et sexuelles est de la compétence des cantons et des communes. Si ces derniers disposent de données détaillées, elles ne sont pourtant pas harmonisées ni centralisées, regrette le Conseil fédéral. «Une statistique fiable de l’aide aux enfants et aux adolescents constituerait un outil primordial pour assurer leur protection contre la violence et pour combler les lacunes dans l’offre de conseil aux familles», assure-t-il dans un communiqué vendredi.