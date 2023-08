Protection de l’environnement: Le carburant durable mis à l’épreuve par la Patrouille Suisse

L’utilisation du carburant durable sera une première au sein de l’Armée suisse. VQH / Marius Affolter

Du carburant pour avion, certes, mais moins pire pour l’environnement. La Patrouille Suisse sera la première formation de l’Armée à utiliser du carburant durable lors d’un événement officiel. Le 1er et 3 septembre, les réservoirs des avions de combat contiendront un mélange composé de 10% de SAF (ndlr: sustainable aviation fuel, soit du carburant durable d’aviation en français) et de 90% de kérosène fossile classique. Cette démarche s’inscrit dans un objectif de réduire l’empreinte carbone de l’armée. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) espère ainsi réduire de 40% au moins ses émissions de dioxyde de carbone par rapport à 2001, d’ici à 2030.

Introduction progressive du SAF

Cet événement marquera le départ d’un usage de plus en plus régulier de ce type de carburant eco-friendly. Tous les aéronefs des Forces aériennes en utiliseront, dans la mesure du possible. La quantité de SAF n’étant pas suffisante sur le marché mondial, l’Armée prévoit une augmentation par étape de sa part dans le kérosène. Ainsi, de 2023 à 2027, cette part sera de 1 à 2% environ et elle s’élèvera à 10% à l’horizon 2030. Pour le vol de début septembre, les avions utiliseront exceptionnellement la proportion prévue pour 2030.