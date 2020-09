Suisse : Protection des données: le profil de la personnalité y figurera

Le loi sur la protection des données devrait encadrer le profilage des personnalités à hauts risques. Mais le Conseil des Etats doit encore confirmer.

La question du profilage a divisé les Chambres depuis trois ans. La gauche et le PVL ont défendu mordicus que le traitement de données permettant de dresser un profil précis de la personnalité des citoyens grâce à un appariement des données provenant de sources différentes devait être strictement encadré. Ils ont finalement obtenu gain de cause.

«On a besoin d’une loi sur la protection des données moderne et adaptée aux exigences européennes», a déclaré Matthias Samuel Jauslin (PLR/AG) pour la commission. La mouture présentée par la conférence de conciliation mentionne ainsi explicitement le profilage à risque élevé. Le National l’a acceptée par 134 voix contre 42, l’UDC étant la seule formation à la rejeter. Le Conseil des Etats doit encore confirmer.

Cette précision s’appuie sur la définition prévue par le droit actuel pour les profils de personnalité et assure exactement le même niveau de protection que le droit en vigueur. La sécurité juridique est dès lors garantie. En outre, elle n’implique aucune augmentation des procédures pour les entreprises, a rappelé Damien Cottier (PLR/NE).

Adaptée au Big Data

La loi révisée est ainsi adaptée à la digitalisation et au Big Data. Aujourd’hui, grâce aux données de mouvements, on peut voir qui rencontre qui, à quel moment, à quelle heure et à quel endroit. Ces renseignements méritent une protection particulière, a rappelé à de multiples reprises Balthasar Glättli (Verts/ZH).