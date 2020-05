Genève

Protection du patrimoine: agir en amont

Pour la Cour des comptes, l’Etat devrait définir une stratégie de protection des objets patrimoniaux, notamment paysagers, avant le début du processus de densification.

Pour la Cour, la dimension patrimoniale doit être prise en compte en amont du processus de densification, afin de conserver les noyaux d'un intérêt particulier. La question est très sensible à Genève, où l'expansion démographique, la valeur élevée des terrains constructibles et l'obligation de préserver les surfaces agricoles soumettent les quartiers de villas périphériques à une forte pression.

«Forêt de normes»

La Cour des comptes étudié les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Meyrin et Vernier, riches en patrimoine et connaissant une forte urbanisation. Elle considère qu'il faut avoir le courage de définir des périmètres à protéger, en intégrant mieux le paysage et en dialoguant avec les propriétaires. Cette démarche implique de laisser d'autres secteurs moins intéressants évoluer.