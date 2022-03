Neuchâtel : Protections hygiéniques gratuites pour les écolières et lycéennes

Dès août 2022, des protections hygiéniques seront accessibles gratuitement dans les écoles obligatoires et dans celles du secondaire 2. Le Conseil d’État neuchâtelois a validé le projet.

«Dès la rentrée 2022-2023, et en étroite collaboration avec les autorités compétentes de l’école obligatoire, du secondaire 2, de la santé publique, ainsi que de la politique familiale et de l’égalité, les établissements scolaires neuchâtelois mettront à disposition gratuitement des protections hygiéniques (tampons et/ou serviettes) en libre accès dans les écoles concernées», peut-on lire dans un communiqué de la Chancellerie d’État neuchâteloise.

Cette décision fait suite au postulat accepté par le Législatif neuchâtelois en septembre dernier. Par ailleurs, une sensibilisation à l’utilisation des protections hygiéniques réutilisables sera réalisée lors des interventions en matière de santé et santé sexuelle. Une information sur les protections menstruelles alternatives et durables ainsi que la manière de les utiliser sera également proposée.

Le mois dernier, les Jeunes POP, Jeunes Vert-e-s et Jeunes Socialistes du canton de Neuchâtel avaient déposé une motion populaire cantonale demandant la mise à disposition gratuite de protections menstruelles durables et de qualité dans les pharmacies, les centres hospitaliers et les bâtiments de l’État accessibles au public.