Rebel Wilson: un homme croit avoir un fils avec elle

Rebel Wilson : Protégée contre un homme qui croit avoir un fils avec elle

La comédienne a obtenu d’un juge une ordonnance d’éloignement contre un déséquilibré.

D’après TMZ, cet homme ne s’est pas seulement contenté de faire le pied de grue devant chez elle à Los Angeles depuis des mois. Il a aussi prétendu qu’ils avaient eu un fils, il y a une vingtaine d’années, ensemble et a envoyé de nombreux petits cadeaux (à l’image d’une peluche pingouin qui tient le mot «love») à celle qui a perdu énormément de poids en un an . D’après les documents obtenus par le site, ce fou a envoyé une lettre manuscrite à la comédienne, dans une enveloppe portant les initiales de Rebel Wilson, dans laquelle il décrivait leur supposée rencontre en 2001 dans un club, leur conversation et les baisers qui ont suivi. «On sait tous les deux ce qui s’est passé ensuite», a-t-il écrit sous-entendant qu’il avait mis enceinte l’Australienne de 39 ans. «Il nage en plein délire. Il a créé dans sa tête une histoire fictive d’une relation qu’il a eue et qu’il veut continuer d’avoir», a résumé Rebel Wilson, qui craint donc pour sa sécurité, dans sa plainte.