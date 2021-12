Covid-19 en Suisse – «Protéger d’abord, porter secours si nécessaire»

Les autorités sanitaires préfèrent prévenir l’épidémie plutôt qu’augmenter les capacités hospitalières (ici les soins intensifs des HUG). 20min/Marvin Ancian

Les parlementaires fédéraux souhaitent que les cantons augmentent leurs capacités hospitalières de réserve pour mieux faire face aux futurs pics épidémiques. Mercredi, ils ont inscrit cette obligation dans la loi Covid. De manière sous-jacente, ils espèrent de la sorte pouvoir limiter les restrictions sanitaires, qui ont vocation à limiter l’engorgement des soins intensifs. Plusieurs acteurs de la santé sont cependant dubitatifs quant à l’équation «plus de lits ou d’hôpitaux = moins de mesures».

«Considération morale et consensus social»

En début de semaine, donc avant la décision des Chambres, il avait été demandé à la Direction générale de la santé du canton de Genève pourquoi ne pas avoir cherché, dès le début de la pandémie, à augmenter de manière pérenne les capacités hospitalières. Celle-ci avait répondu que cela avait été fait via «un socle covid qui a d’ailleurs été fréquemment réévalué». Mais pour elle, cette stratégie doit aller de pair avec des mesures de contention de l’épidémie. «Lutter contre la mort évitable de ses citoyens est un objectif fondamental de l’Etat.» Et de préciser qu’empêcher ces morts évitables découlait d’une «considération morale et d’un consensus social». Ce ne serait donc pas le manque de personnel formé qui empêcherait de tout miser sur la seule augmentation des capacités de soin. «Nous devons avoir les moyens de protéger d’abord, puis de porter secours si nécessaire», et ce, que les citoyens choisissent de se faire vacciner ou non.

«Limiter les hospitalisations»

L’Office fédéral de la santé publique fournissait une réponse similaire. Notant tout d’abord que la planification hospitalière dépend en Suisse de la compétence des cantons, il relevait que «la construction d’hôpitaux demande un certain temps, largement supérieur au rythme de l’augmentation des infections en Suisse». Mais surtout, l’office affirmait que son objectif était double: éviter la surcharge hospitalière certes, «mais aussi limiter le nombre de personnes – en premier lieu les plus vulnérables de nos concitoyens – qui se retrouvent à l’hôpital avec une forme grave de la maladie».

L’épidémiologiste Antoine Flahault se montrait tout aussi critique quant à l’idée d’augmenter les capacités hospitalières pour pouvoir limiter les mesures sanitaires. Il tirait ainsi un parallèle avec la sécurité routière. Ce n’est pas en construisant des hôpitaux qu’on fait chuter la mortalité, mais en misant sur la prévention: ceinture de sécurité obligatoire, vitesse maximale, taux d’alcoolémie, airbags et ABS, etc. «Pour le Covid c’est la même chose. Il ne s’agit pas d’augmenter le nombre de lits en soins intensifs, mais avant tout de vacciner le plus possible de Suisses avec trois doses.» Et de citer une série d’autres mesures additionnelles: masques, ventilation, testing systématique, etc.

«Un puits sans fond»

Il relevait par ailleurs qu’«aucune organisation internationale ne préconise une stratégie d’augmentation de la capacité hospitalière pour l’Europe de l’Ouest, l’une des régions du monde les plus dotées en la matière». Il soulignait que ce choix «repose sur une considération purement scientifique en termes d’efficacité de la riposte: il est quasiment toujours plus efficace sur le plan sanitaire de chercher en priorité à prévenir plutôt que guérir.» Et de s’interroger, observant que l’Allemagne possède plus de lits que le Royaume-Uni mais est tout autant à la peine face à la pandémie. «A quel niveau du parc hospitalier serons-nous enfin satisfaits? Cette stratégie me semble devoir être un puits sans fond.»