Suisse : Protéger la propriété intellectuelle favorise l’innovation

La population helvétique est convaincue «qu’une forte protection de la propriété intellectuelle favorise les capacités d’innovation des entreprises», rapporte Interpharma.

Photo d’illustration. Getty Images/iStockphoto

Dans une récente enquête menée par gfs.bern, l’association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche (Interpharma) s’est intéressée aux moteurs de l’innovation en Suisse. Et les résultats (disponibles en allemand) montrent que «la population est dans son immense majorité convaincue qu’une forte protection de la propriété intellectuelle favorise les capacités d’innovation des entreprises», rapporte ce jeudi l’association.

Interpharma rappelle que, «ne disposant pas de matières premières, la Suisse a développé ses capacités de recherche pour devenir au fil des années un des pays les plus innovants». Les résultats de l’enquête montrent d’ailleurs que «plus de 8 citoyens sur 10 jugent qu’un système de formation de qualité, des universités de niveau international, des frontières ouvertes ou une forte protection de la propriété intellectuelle sont des éléments essentiels pour la force d’innovation de notre pays». De plus, «80% de la population suisse estime que la protection de la propriété intellectuelle favorise la capacité d’innovation des entreprises», poursuit Interpharma.

«Danger pour de futures innovations»

L’association pharmaceutique est d’avis que «les négociations en cours à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) visant à affaiblir les droits de propriété intellectuelle vont dans la mauvaise direction et mettent en danger le développement de futures innovations». Interpharma rappelle que, pendant la pandémie de coronavirus, l’innovation et les partenariats «ont joué un rôle fondamental dans l’élaboration et l’approvisionnement en vaccins». Elle poursuit en affirmant que «ces deux éléments sont soutenus par un système de propriété intellectuelle stable et solide».

Pour Interpharma, il est clair qu’affaiblir ce système de propriété intellectuelle aurait des conséquences néfastes: entrave à la production et aux collaborations, frein à la recherche et au développement et influence négative sur les investissements dans la perspective d’une prochaine pandémie sont autant d’éléments mentionnés par l’association.

Dans l’année qui a suivi l’homologation des vaccins contre le coronavirus, l’industrie pharmaceutique a fabriqué 12 milliards de doses, et aujourd’hui il est possible d’en fabriquer plus de 1 milliard par mois. «À l’heure actuelle, le problème ne se trouve pas dans la production mais dans l’acheminent des doses et la vaccination.» Pour Interpharma, la solution n’est pas dans la levée de la protection des brevets mais dans le soutien de la préparation des pays, dans la promotion d’une distribution équitable et dans la stimulation de l’innovation.