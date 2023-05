Protéger les civils dans les conflits armés, une priorité pour la Suisse

Une expo sur les «Dilemmes numériques»

Lundi, Alain Berset, la secrétaire générale adjointe de l’ONU Amina Mohammed et la présidente du CICR Mirjana Spoljaric Egger ont inauguré l’exposition «Dilemmes numériques» au siège de l’ONU à New York. Organisée par la Suisse et le CICR, elle est consacrée aux défis et aux opportunités de la transformation numérique dans le domaine de l’engagement humanitaire. Si les données peuvent aider les civils à retrouver leurs proches ou à avoir accès aux soins médicaux et à la nourriture, elles rendent aussi vulnérable: «ces informations sur l’appartenance ethnique, le lieu de résidence, la santé ou les croyances des civils peuvent faire de ceux-ci des cibles».