ProTell: Une élue dégaine une réponse au lobby des armes qui ne passe pas

«Quand j’ai reçu ce mail, j’ai avalé de travers», a confié le président de ProTell, Alessandro Orlando. «Quelqu’un m’écrit sans autre forme pour me demander de retourner l’arme contre moi. On n’attend pas cela de la part d’un membre d’un parti qui se veut résolument social et pacifiste», explique-t-il. Et d’ajouter que l’organisation réfléchit à une plainte pénale.