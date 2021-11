Italie : Protestation contre la citoyenneté d’honneur attribuée à Bolsonaro

Partisans et détracteurs attendent le président brésilien, sur le point d’arriver dans la commune d’origine de ses aïeux pour s’y voir décerner un titre honorifique.

Sous la pluie et entourés de brouillard, des représentants de différents partis et syndicats de gauche ont manifesté avec des banderoles et panneaux contre le très controversé président brésilien d’extrême droite, objet de nombreuses critiques sur la scène internationale tant pour sa politique environnementale que pour ses positions sur la pandémie de Covid-19.