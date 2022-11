Basketball: Protêt nyonnais à Genève, Vevey bat Fribourg

Bryan Colon et les Genevois ont eu le dernier mot face à Jérémy Jaunin et aux Vaudois.

Dans une rencontre disputée sur un rythme très enlevé, les deux formations romandes se sont départagées dans la dernière minute. Alors que les Lions menaient 73-71 à 35 secondes du terme de la partie, le trio arbitral a choisi de donner le ballon aux Genevois sur une action litigieuse. Le coach nyonnais Stefan Ivanovic a alors envoyé son capitaine Van Rooij déposer protêt à la table de marque. Et sur l’action qui a suivi, Bryan Colon, auteur de 22 points, a pris ses responsabilités et offert le derby lémanique à son équipe en marquant au nez et à la barbe de Jérémy Jaunin (11 points et 11 assists).